Turnclub Athena stoot rechtstreeks door naar finale Belgium’s Got Talent Didier Verbaere

03 november 2019

13u45 0 Destelbergen Het demoteam van turnclub Athena uit Destelbergen heeft een ticket beet voor de finale van Belgium’s Got Talent op VTM. De jury stemde hen in de liveshow vrijdagavond rechtstreeks naar de finale op 20 december.

Athena verzilverde eind september reeds een ticket voor de volgende ronde van Belgium’s Got Talent (BGT). Ze kregen lovende commentaren van de jury en de kijkers stemden massaal voor hen en beloonden hen met de ‘golden buzzer’. Vrijdagavond mochten 29 gymnasten tussen 11 en 26 jaar opnieuw het beste van zichzelf geven in de eerste televisieshow.

Vrijdagavond kon Athena juryleden An Lemmens, Dan Karaty, Stan Van Samang en Niels Destadsbader makkelijk overtuigen voor een plaats in de finale. “Een act om stil van te worden. Al 2 keer op rij laten de meisjes van Turnclub Athena de monden openvallen met hun prachtige performance. Goed om meteen de allereerste keuze van de jury te worden”, klonk het. “Het was briljant”, zegt ook choreograaf Dan Karaty.

“We zijn enorm tevreden met deze finaleplaats maar gaan nu keihard trainen om een nog straffere act in de finale neer te zetten”, zegt Annick De Klerck van Athena.