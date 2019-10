Turnclub Athena gaat opnieuw voor goud na Golden Buzzer Didier Verbaere

29 oktober 2019

13u17 2 Destelbergen Het demoteam van turnclub Athena uit Destelbergen verzilverde eind september een ticket voor de volgende ronde van Belgium’s Got Talent (BGT). Ze kregen lovende commentaren van de jury en de kijkers stemden massaal voor hen en beloonden hen met de ‘golden buzzer’. Op vrijdag 1 november wordt de eerste studioshow uitgezonden.

Vrijdagavond mogen 29 gymnasten tussen 11 en 26 jaar opnieuw het beste van zichzelf geven. “Ook deze keer combineren we acro, tumbling, ritmische gymnastiek en dans. Naast het sportieve element proberen we ook altijd een verhaal met een boodschap te brengen”, zegt choreografe Lynn Dhont. De jury kiest 1 act die doorgaat naar de finale op 20 december 2019.

“De lovende commentaren na onze auditie doen ons dromen van een plek in de finale. Maar we beseffen dat we er hard zullen moeten voor knokken en dat alles tot in de perfectie zal moeten afgewerkt zijn. Als de jury ons niet rechtstreeks doorstuurt, kan het publiek ons tot in de finale loodsen. Want ook zij stemmen 1 act naar de finale. Zij kunnen op ons stemmen op vrijdag 1 november. Dit kan van na de uitzending tot middernacht”, besluit Lynn.