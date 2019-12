Team Athena houdt tot acht trainingen per week voor finale Belgium’s Got Talent Didier Verbaere

08 december 2019

15u25 0 Destelbergen Het demoteam van turnclub Athena uit Destelbergen staat op vrijdagavond 20 december in de finale liveshow van Belgium’s Got Talent op VTM. Samen met choreografe Lynn D’Hont trainen de 28 meisjes, tussen 10 en 27 jaar oud, tot wel acht maal per week voor hun nieuwe spektakelstuk.

Na een ‘golden buzzer’ van het publiek overtuigde het team van Athena ook de jury in de eerste televisieshow voor een plaats in de finale. Ze kregen lovende kritiek maar willen absoluut niet op hun lauweren rusten. In de sporthal Bergenmeersen wordt keihard getraind op een nieuwe show van choreografe Lynn D’Hont. Na een ernstige blessure en operatie van één van de meisjes, staan nog 28 atleten op de mat.

“We houden tot drie extra trainingen per week voor deze show. Nu we in de finale staan, doen we er alles aan om op het podium te raken en gaan we liefst voor winst. Maar het blijft natuurlijk een wedstrijd met zeer uiteenlopende optredens van dansers, zangers en vuuracts”, zegt choreografe Lynn.

Spektakel verzekerd

“Over de act zelf mogen we niet veel kwijt. We blijven trouw aan onze stijl en willen met onze dans ook een verhaal vertellen, mensen raken en doen nadenken over bepaalde onderwerpen. Dat doen we uiteraard met behulp van het nodige spektakel. We willen onszelf overtreffen en proberen om jury en publiek omver te blazen”, lacht Lynn.

Naast de aqua-trainingen en de wekelijkse turnoefeningen, slooft het team voor BGT zich extra uit voor deze show. Enna Bonnaerens (10) is de jongste deelnemende atlete. “Het is supertof om deel te nemen en cool om eens op tv te komen. Maar het is ook wel zwaar. Bij de vorige opnames lag ik pas na 1 uur in bed en ik moest de volgende dag naar school. Maar het is spannend en we gaan ongelooflijk ons best doen”, zegt Enna.

“De sfeer in het team is beter en hechter dan ooit. We zijn wel gewoon om mee te strijden in wedstrijden maar dit is toch iets speciaal en waarschijnlijk uniek voor hen. Ook de club en de ouders staan als één blok achter ons. Volgende week (14/12) start de ticketverkoop voor de liveshow. We bekijken ook of we een groot scherm in de sporthal plaatsen voor de thuisblijver. En we schenken onze tien duotickets van de club gratis weg via onze Facebookpagina. We hopen op massaal veel steun en stemmen van het publiek”, besluit Lynn. De uitzending is live op vrijdagavond 20 december op VTM te zien.