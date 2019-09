Taalpunt Nederlands en Makkelijk Lezen Plein in bib Destelbergen Didier Verbaere

06 september 2019

19u40 0 Destelbergen In de bibliotheek van Destelbergen opende vrijdagnamiddag het Taalpunt Nederlands voor anderstalige volwassenen en het Makkelijk Lezen Plein (MLP) voor de jeugd.

Speciaal voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar die moeite hebben met lezen of die lezen helemaal niet leuk vinden, start de bibliotheek met een Makkelijk Lezen Plein. In het MLP is alles te vinden wat kinderen stimuleert om te lezen. Dat zijn niet alleen boeken, maar ook strips, dvd’s (boekverfilmingen), luisterboeken en tijdschriften.

“De collectie werd speciaal voor kinderen uitgezocht en opgesteld. De makkelijk leesbare boeken, in eenvoudige taal en met veel illustraties, staan bovendien goed zichtbaar met de kaft naar voren en gesorteerd op onderwerp. Dat maakt kiezen een stuk makkelijker en leuker.”

Taalpunt Nederlands

Er is ook een Taalpunt Nederlands geopend voor anderstaligen die zelfstandig Nederlands willen leren of hun Nederlands bijspijkeren. Je vindt er ook extra oefen- of leesmateriaal en ook NT2-leerkracht kunnen er inspiratie opdoen voor hun lessen.