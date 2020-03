Stiksters Xandres starten spontaan met aanmaak mondmaskers Didier Verbaere

16 maart 2020

14u17 12 Destelbergen In het atelier van Xandres in Destelbergen startten de stiksters maandagochtend met een spontane actie voor de aanmaak van mondmaskers. Het bedrijf staat normaal in voor retouches uit winkels en wil deze actie nu verder uitrollen.

“Het is hartverwarmend om te zien hoe in deze tijden iedereen zijn steentje wil bijdragen. Dit initiatief moeten we steunen als directie. Onze stiksters kunnen ook niet zomaar thuiswerken dus leeft de bezorgdheid eens zo hard”, zegt Katrien Kennis, verantwoordelijke productie.

Ook Managing Director Patrick Desrumaux is positief. “We maken mondmaskers voor mensen die proberen om de samenleving draaiende te houden, ik denk aan medewerkers van supermarkten, crèches, maaltijdbezorgers, postbodes, bestuurders van openbaar vervoer, enzovoort. Moedige mensen die zich veiliger willen voelen en zich heel verantwoordelijk opstellen naar hun omgeving toe.”

“Geen medisch gekeurd mondmasker dus, maar wel één die goed gemaakt is, mooi aanpast, en bestaat uit 8 lagen. Deze extra bescherming willen we waar mogelijk gratis aanbieden en daarnaast ook zeker de kennis ter beschikking stellen. Hoe maak ik mijn eigen mondmasker? Het patroon en enkele tips maken we beschikbaar op onze website. We bekijken momenteel hoe we productie gewijs verder kunnen gaan en hoe we onze reststoffen ook gratis ter beschikking kunnen stellen voor dit doel”, aldus nog Patrick Desrumaux. Iedereen die nood heeft aan stof, garen of mondmaskers kan terecht op staysafe@xandres.be.