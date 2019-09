Sporthal Bergenmeers opnieuw open Didier Verbaere

17 september 2019

10u28 0 Destelbergen De sporthal Bergenmeers in Destelbergen is opnieuw open. De elektriciteit is er tijdelijk hersteld na een waterlek afgelopen weekend. Hierdoor bleef de sporthal enkele dagen dicht.

Na een stroompanne afgelopen weekend zorgden de sportdienst en Farys – de beheerder van de sporthal – voor de levering van een externe stroomgenerator. Die voorziet de sporthal nu opnieuw van elektriciteit. Vanaf vandaag kunnen alle sportactiviteiten dus opnieuw plaatsvinden zoals voorzien. Ook het onthaal in de sporthal is opnieuw open.

Waterlek zorgde voor schade

Dit weekend was er een waterlek in de technische ruimte op de eerste verdieping van sporthal Bergenmeers. Er kwam water terecht in de hoofdkast van de elektriciteit op het gelijkvloers. Hierdoor zat de volledige sporthal zonder stroom. Met een stroomgenerator zorgden de sportdienst en Farys alvast voor een tijdelijke oplossing, zodat alle sportactiviteiten kunnen hervatten. Ondertussen kan de elektriciteitskast met waterschade volledig uitdrogen. Pas daarna kunnen de definitieve herstellingswerken veilig worden uitgevoerd.