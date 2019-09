Sporthal Bergenmeers blijft gesloten door stroompanne Didier Verbaere

16 september 2019

16u34 0 Destelbergen Door een waterlek afgelopen weekend is er geen elektriciteit in sporthal Bergenmeers in Destelbergen. Omwille van de veiligheid zijn geen sportactiviteiten mogelijk en blijft de sporthal gesloten.

Afgelopen weekend was er een waterlek in de technische ruimte op de eerste verdieping van de sporthal. Er kwam water terecht in de hoofdkast van de elektriciteit op het gelijkvloers. Sindsdien heeft de volledige sporthal geen stroom meer. Ook toiletten en douches werken niet meer.

De sportdienst verwittigt alle betrokken clubs en verenigingen. Hun reservaties zullen uiteraard niet worden aangerekend. De buitentennisvelden kunnen wel worden gebruikt, zolang er voldoende daglicht is. Ook beide cafetaria’s blijven open. Hun stroom komt namelijk van een andere elektriciteitskast. Alle geplande activiteiten daar kunnen dus wel doorgaan. Het onthaal in de sporthal is gesloten. De medewerkers van de sportdienst zijn tijdelijk elders ondergebracht.

Veiligheid primeert bij herstelling

De gemeente en Farys – de beheerder van de sporthal – stellen alles in het werk om de stroom zo snel mogelijk te herstellen, maar nemen geen enkel risico op het vlak van brandveiligheid. De elektriciteitskast met waterschade moet nu eerst volledig uitdrogen. Pas dan kunnen de herstellingswerken veilig worden uitgevoerd. Dinsdag wordt de situatie opnieuw bekeken.