Sofie Vanden Hove nieuwe fractievoorzitter Open Vld Didier Verbaere

27 januari 2020

20u35 0 Destelbergen In de gemeenteraad van Destelbergen zit Sofie Vanden Hove voortaan de fractie van Open Vld voor. Zij neemt de fakkel over van Jacques Bouckaert

“Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 heb ik mij over deze nieuwe ploeg als een goede huisvader ontfermd, nu is het tijd om de fakkel door te geven en jongere mensen de kans te geven”, zegt Jacques. Met ruim 40 jaar lidmaatschap waarvan meer dan 30 jaar als mandataris binnen de lokale afdeling is Jacques Bouckaert een trouwe partijsoldaat. Hij blijft ook trouw op post als gemeenteraadslid.

De fractie verkoos unaniem Sofie Vanden Hove als nieuwe fractievoorzitter. Sofie trad in 2006 aan als jongste gemeenteraadslid binnen de Open Vld-fractie