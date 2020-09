Siebe Deweirdt haalt brons op BK voor junioren: “Het hoogst haalbare nadat ik koerste voor wat ik waard was” Hans Fruyt

20 september 2020

23u44 0 Destelbergen Twee jaar terug werd Siebe Deweirdt in Liedekerke bij de tweedejaarsnieuwelingen Belgisch kampioen. In Koksijde haalde hij zondag als tweedejaarsjunior brons. De kerel uit Heusden moest enkel Dries De Pooter en Ramses Debruyne laten voorgaan. Op kampioenschappen staat hij er!

“Mij zo positief mogelijk laten zien, proberen koersen voor wat ik waard ben, dat was de betrachting tijdens dit Belgisch juniorenkampioenschap”, beweerde Siebe Deweirdt. Wat gelukt is. Tijdens de eerste van elf ronden sloegen Ramses Debruyne, Bob Poelmans, Dylan Vandenstorme, Brem Deman en Yorben Lauryssen de handen in elkaar. Siebe Deweirdt probeerde in zijn eentje het gaatje op die vijf vroege aanvallers te dichten. “Ik kwam net tekort om aan te pikken bij dat vijftal”, gaf de pion van Maes CT Glabbeek toe. “Bij die inspanning verspeelde ik heel wat krachten. Mentaal kreeg ik een tik. Omdat ik er niet bij geraakt was. Daar was ik de rest van de wedstrijd mee bezig. Ik verzeilde helemaal achteraan het peloton. Op dit parcours niet aangewezen. Tot ik vier ronden voor het einde zag dat we met de groep steeds dichter bij de vluchters kwamen.”

De Oost-Vlaamse kampioen snelde opnieuw naar voor. In de loop van de voorlaatste ronde schoof hij mee in een vlucht met Yorben De Troyer en Obie Vidts. Dit trio begon met veertig tellen voorsprong aan de slotronde van 11,1 km. “Ook in die laatste ronde bleven we goed ronddraaien”, vond Deweirdt. “Maar plots kwamen twee brommers bij ons. Na de laatste doortocht op de Hoge Blekker reden Ramses Debruyne en Dries De Pooter veertig seconden in een oogwenk dicht. Zij namen ook meteen over en deden ons pijn.”

Deweirdt sloeg een eerste uitval van Debruyne af, maar paste bij de tweede poging van de West-Vlaming. De Pooter, ploegmaat van Debruyne, kon het gaatje solo dichten. In het sprintduel was de kerel uit Geel een stuk sneller dan Debruyne. Deweirdt pakte solo de derde plaats. “Het hoogst haalbare”, besloot de bronzen medaillewinnaar die in 2021 bij de beloften de kleuren van Home Solution-Soenens zal verdedigen. “Op een BK telt maar één plaats, toch kan ik met dit resultaat leven. Want ik wachtte de sprint niet af, ik koerste voor wat ik waard was.”