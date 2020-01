Recreatieverbod aan het Damvalleimeer door giftige blauwalg Didier Verbaere

30 januari 2020

16u20 1 Destelbergen Elsie Sierens, burgemeester van Destelbergen, legt een verbod op van recreatie op en rond het Damvalleimeer waarbij er contact met het water van het meer mogelijk is. Er is opnieuw een drijflaag van cyanobacteriën of blauwalg vastgesteld en die produceren toxische stoffen (microcystines) met ernstige gezondheidsrisico’s bij contact. “Door de opwarming van de aarde en de mildere winters zien we deze blauwalgen steeds vroeger verschijnen”, zegt Elsie Sierens (Open Vld)

Eind januari onderzocht de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) deze drijflaag en kwam op 30 januari tot de conclusie dat het gaat om een potentieel toxische natuurlijke cyanobacteriënbloei. Volgens het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid bestaan er ernstige gezondheidsrisico’s bij contact met de drijflaag of het water. Burgemeester Sierens volgt het advies en verbiedt nu alle vormen van recreatie op en rond het meer en het Damvalleimeer zal nu tweemaal per week gecontroleerd worden op de aanwezigheid van een drijflaag. Het lopende onderzoek van het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek, dat enkele maanden geleden begon, wordt verdergezet om de basis van het probleem te onderzoeken.

Klimaatsverandering

Vorig jaar was er ook al een besmetting van blauwalg op het meer. En in de zomer was er zelfs een totaalverbod voor publiek rond het meer. “Door de mildere winters zien we deze algen steeds vroeger opduiken. Maar we werken aan structurele oplossingen. Samen met Natuurpunt, beheerder van het gebied, bekijken we om extra waterplanten in het meer te voorzien. Die zorgen voor extra zuurstof en minder algenvorming. Ook het uitdunnen van de begroeiing op de oevers en de aanplant van rietkragen kan voor oplossingen zorgen”, zegt Sierens.