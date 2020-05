Reclamespot zet handelaars in de spotlights: “Honderd procent klaar voor heropening” Didier Verbaere

06 mei 2020

16u00 0 Destelbergen Middenstandsvereniging Heusden (MVH) heeft een professionele reclamespot opgenomen om de handelaars in groot Destelbergen te ondersteunen. “We zijn helemaal klaar voor de heropening”, zegt voorzitster Joke Amend.

De Nationale Veiligheidsraad zette woensdag het licht op groen voor de heropening van de handelszaken in België. Ook in Destelbergen zijn ze er helemaal klaar voor en staan ze te popelen om opnieuw klanten te ontvangen. Middenstandsvereniging Heusden maakte voor de gelegenheid een professionele reclamespot om hen een hart onder de riem te steken.

“Maar ook om onze klanten te tonen dat we honderd procent voorbereid zijn om veilig aan de slag te gaan”, zegt Joke Amend. Zij trok met cameraman Christophe Vandenbussche van C-More op pad om de spot op te nemen. “Het project werd door ons gemeentebestuur goed onthaald en zij staan in voor de productiekosten. Dit is ook geen reclamespot voor de handelaars van Heusen maar voor alle middenstanders van Destelbergen en Eenbeekeinde. Want samen staan we sterk en willen we deze crisis overwinnen”, zegt Joke. “De clip toont in één minuut hoe we moesten sluiten maar ook de rug rechtten om meteen weer veilig aan de slag te gaan.”

Joe FM radiofiguur en inwoner van Destelbergen Ranni De Coninck zorgde voor de voice-over van de clip. Het filmpje zal dit weekend gelanceerd worden op de sociale media en via onze site HLN Destelbergen.