Plantenbeurs in Reinaertpark Didier Verbaere

10 september 2019

15u20 2 Destelbergen VELT organiseert op zondag 15 september een grote plantenbeurs in het Reinaertpark in Destelbergen. Jaarlijks trekt de beurs zo’n duizend tuin- en plantenliefhebbers.

Tientallen standhouders bieden er hun vaak exclusieve planten aan. In tegenstelling tot andere beurzen gaat het bij VELT niet om professionele kwekers maar liefhebbers, bij wie de hobby is uitgegroeid tot een passie. Zij bieden er tegen spotprijzen hun overschot aan stekken en planten aan. De toegang is gratis en de beurs is doorlopend te bezoeken van 10 tot 18 uur.