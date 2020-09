Plaatselijk bedrijf IndusFilter schenkt 1.200 chirurgische mondmaskers aan Destelbergen Didier Verbaere

03 september 2020

16u55 0 Destelbergen IndusFilter, een bedrijf gespecialiseerd in industriële filters voor onder meer de voedingsindustrie uit Heusden, schenkt 1.200 mondmaskers aan het gemeentebestuur van Destelbergen.

“De mondmaskers zullen worden gebruikt door het personeel in het woonzorgcentrum Kouterhof en in verschillende gemeentelijke diensten die in nauw klantencontact komen, zoals het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) en het Sociaal Huis. De betrokkenheid van dit lokaal bedrijf wordt enorm geapprecieerd. Deze schenking is een mooi voorbeeld van #DestelbergenHeusdenHelpt waarbij lokale bedrijven onze gemeentediensten helpen”, zegt burgemeester Elsie Sierens (Open vld).

De gemeente flirt nog steeds met de alarmdrempel qua coronabesmettingen. “We zitten nog steeds in de knipperlichtfase. Anderhalve maand geleden gingen we van een groene naar de gele zone en flirten we met 20 besmettingen op 100.000 inwoners. Vandaag hangen we tussen geel en groen. We blijven dus sterk inzetten op sensibilisatie van onze inwoners om zich aan de regels te houden”, besluit burgemeester Sierens.