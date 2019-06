Para’s houden eerste keer bijeenkomst aan manège Llyda Erik De Troyer

22 juni 2019

12u35 10

Destelbergen lijkt vandaag even bezet te zijn door het leger. Op de terreinen van Llyda Stables in de Schipgrachtstraat zijn honderden para’s neergestreken. “Para’s uit Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen moeten elk jaar lange afstanden afleggen bij gebrek aan bijeenkomsten in de buurt. Daarom hebben we besloten de handen uit de mouwen te steken”, zegt organisator Alain Bos.

Op het terrein staan tal van oude legervoertuigen van de tweede wereldoorlog tot nu. Er is een klimmuur met een deathride, een bar en vanavond stijgen luchtballonnen op op het terrein. “Iedereen is vandaag welkom. In de eerste plaats moet het vooral een aangename dag worden en het begin van een jaarlijkse traditie. Maar als we tussendoor een paar zieltjes kunnen winnen om de para’s te vervoegen dan is dat mooi meegenomen. Met veel bewakingsopdrachten en internationale missie’s zijn de para’s zwaar bevraagd”, zegt Alain.

Ook zondag staan de legervoertuigen er nog maar dan is de klimmuur wel al afgebroken.