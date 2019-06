Opnieuw recreatieverbod door blauwalgen op Damvalleimeer Jeroen Desmecht

17 juni 2019

17u54 0 Destelbergen Maandagochtend werd een verdachte drijflaag met blauwalgen gedetecteerd op het Damvalleimeer in Destelbergen. Dat maakte burgemeester Elsie Sierens (Open VLD) bekend. Recreatie is op het meer voorlopig dan ook verboden.

Ook begin dit jaar zorgde de bacterie voor een recreatieverbod aan het meer in Destelbergen. Blauwalg ziet er uit zoals wier. Contact met de bacterie kan leiden tot hevige jeuk én zelfs maag- en darmklachten. Maandagochtend werd een verdachte drijflaag opgemerkt aan de oevers van het meer. “De blauwalg is het meest uitgesproken aan de noordwestelijke en noordoostelijke oever", aldus burgemeester Elsie Sierens (Open VLD). “De bloei overtreft de vorige in omvang. De Vlaamse Milieumaatschappij werd ingeschakeld. We gaan de situatie, met behulp van regelmatige staalopnames, nauwlettend opvolgen.”

Naar aanleiding van de blauwalg, vaardigt de burgemeester nu een recreatieverbod uit. “Vissen er is vanaf vandaag dus (tijdelijk) verboden. “Hou u hond weg van het water en aan de leiband”, zegt Sierens. “Dat is trouwens altijd verplicht. Het is belangrijk om alle contact met het water te vermijden.”