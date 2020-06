Opnieuw bezoek in woonzorgcentra Leie en Schelde: “We stappen af van de beperking dat steeds dezelfde personen mogen komen” Didier Verbaere

11 juni 2020

15u35 3 Destelbergen/Merelbeke/Laarne/Nazareth Ook in de vijf woonzorgcentra van de Zorgband Leie en Schelde in Laarne, Destelbergen, Melle en Nazareth is bezoek door 2 personen opnieuw toegestaan. De cafetaria’s gaan pas volgende week open voor de buurt.

“We stappen af van de beperking dat steeds dezelfde personen op bezoek kunnen komen. Ook de cafétaria opent voor de bewoners en hun bezoek zijn deuren. De cafétaria openstellen voor de buurt zal in een volgende fase gebeuren. In het woonzorgcentrum het Lindeken in Merelbeke houden we de cafétaria voorlopig gesloten, temeer de verhuis naar de nieuwbouw het Berkenhof voor de deur staat”, zegt algemeen directeur Githa Praet van de Zorgband Leie en Schelde.

“Het bezoek blijft op afspraak en is ook in deze fase enkel mogelijk op weekdagen. Bezoek op de kamer wordt vooralsnog niet toegestaan om teveel vermenging en kruising van bezoekers en bewoners te vermijden. Heel binnenkort openen ook de lokale dienstencentra hun deuren voor groepsactiviteiten. En op donderdag 11 juni opent het Buurtrestaurant ’t Binnenhof in Laarne zijn deuren, op 15 juni is De Reinaert in Destelbergen aan de beurt en De Merelaar in Merelbeke gaat van start op 22 juni. Deze laatste nadat het dagverzorgingcentrum verhuisd is naar het nieuwe Berkenhof”, verduidelijkt Githa.

De verhuis naar het nieuwe woonzorgcentrum Berkenhof in Merelbeke is voorzien op 23 juni maar nu reeds worden bezoeken georganiseerd om de bewoners en hun familie uitgebreid kennis te laten maken met de nieuwe omgeving.