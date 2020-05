Operatie propere handen: plaatselijk farmaceutisch bedrijf schenkt 1.250 liter handgel aan scholen in Destelbergen Didier Verbaere

13u25 0 Destelbergen Het farmaceutisch bedrijf Conforma uit Destelbergen schenkt 1.250 liter ontsmettende handgel aan de scholen in de gemeente.

Conforma is een wereldspeler en produceert onder andere de bekende brandwondenzalf Flamigel. “Met deze crisis wilden we ook iets voor onze eigen gemeente doen. We produceerden reeds ontsmettingsgels maar de vraag is de laatste weken enorm gestegen en we hebben dan ook onze productie drastisch verhoogd om deze crisis te bestrijden”, zegt Sigrid Dermaut van Conforma. Het bedrijf schenkt nu 250 vijfliterjerrycans aan de directies van alle scholen in de gemeente.