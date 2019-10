Oost-Vlaming wint Lotto-pot 1 miljoen euro : “Winnaar wist niet goed hoe hij het geld moest incasseren” Didier Verbaere

17 oktober 2019

12u24 2 Destelbergen Een Oost-Vlaamse man van middelbare leeftijd heeft de Lotto-pot van 1 miljoen euro gewonnen bij de trekking van 28 september. De winnaar trok na controle van zijn biljet naar de Druk Shop in de Tramstraat in Heusden waar hij al jarenlang speelt. “Hij wist niet goed hoe hij zijn winnend lot moest incasseren. We hebben dan maar zelf Lotto in Brussel verwittigd”, lacht Lucrèce Brossé van Druk Shop.

Het is de tweede keer in tien jaar tijd dat een groot lot wordt gewonnen in de kranten- en sigarettenshop in Heusden bij Gent. In 2010 sleepte een klant er 958.500 euro in de wacht. “Maar we hebben nooit geweten wie dat was”, zegt Lucrèce die al 35 jaar de zaak uitbaat. Bij de trekking van 28 september had de winnaar de winnende combinatie 3, 7, 17, 22, 29 en 38 ingevuld. De man speelt al jarenlang met dezelfde vaste nummers.

Vaste klant

“Hij is hier vaste klant en speler”, zegt ze. “En neen, het is geen inwoner van Heusden. De man wil liever anoniem blijven. Afgelopen week kwam hij naar de winkel met zijn winnende biljet met zes juiste cijfers. Hij wist niet goed wat ermee aan te vangen. Dus hebben wij de Lotto ingelicht die de uitbetaling verder zal afhandelen. Wat hij met het geld zal doen, weten we ook niet”, zegt Lucrèce. Ze wacht nu op de cheque om te etaleren in de zaak. “Een Lotto-winnaar brengt steeds extra spelers die hier hun geluk komen beproeven”, besluit ze.