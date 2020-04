Oorlogsvrijwilliger en oud-strijder Maurits Raman (94) wordt in intieme kring begraven Didier Verbaere

07 april 2020

18u19 2 Destelbergen In Heusden wordt op woensdag 8 april in beperkte kring afscheid genomen van Maurits Raman (94). Hij was één van de laatste oud-strijders van WOII tussen 1940 en 1945.

Maurits werd geboren op 5 maart 1926 in Heusden en was als oorlogsvrijwilliger oud-strijder van Wereldoorlog II. Hij overleed op 3 april in woonzorgcentrum Kouterhof. Maurits was gehuwd met wijlen Georgette Raman. Samen hadden ze één zoon Gaston. Hij huwde met Françine Rottiers en schonken hem kleindochters Anja en Sandra. Anja huwde met Bruno Helderweirt, papa van Valerie, Sammy en Pauline. Zijn dochter Valerie schonk Maurits ook achterkleinkind Clarisse. En Sandra zegende Maurits met drie achterkleinkinderen Thomas, Matthias en Julie.

Maurits was ook gewezen eremuzikant van de Koninklijke Oude Gemeenteharmonie van Heusden, gewezen muzikant van Willen is Kunnen in Lochristi en van Die Altburger Muzikanten Heusden. “Mijn grootvader wordt in intieme kring begraven gezien de huidige omstandigheden maar hij had zeker een grote dienst verdiend na alles wat hij gedaan heeft”, laat kleindochter Sandra weten. “Via deze weg willen we iedereen op de hoogte brengen en hem eer bewijzen.”