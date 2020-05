Ook Heusdenkoers definitief van de baan maar je kan mini renners kopen ten voordele van WZC Kouterhof Didier Verbaere

01 mei 2020

19u05 1 Destelbergen Geen Heusdenkoers half augustus dit jaar. Dat besliste de organisatie Klaver 7 vandaag na een advies van de veiligheidscel van de gemeente Destelbergen.

De Nationale Veiligheidsraad besliste reeds op 17 april dat massa-evenementen tot 31 augustus niet toegelaten zijn in België. Maar over de organisatie van Heusden koers wou Klaver 7 nog geen beslissing nemen aangezien de definitie van massa-events nog niet was vastgelegd. “Maar het gemeentebestuur en de veiligheidscel analyseerden en beoordeelden de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad en kwamen samen met het bestuur van Klaver 7 vzw tot het besluit dat we omwille van veiligheidsredenen en de gezondheid van elke bezoeker Heusdenkoers dit jaar moeten annuleren”, zegt Bart Clauwaert nu.

“Daarom zien we ons genoodzaakt om de wedstrijden van Dames Elite op 8 augustus en Heren Elite op 11 augustus uit te stellen naar 2021. Voor Heusdenkoers is dit een tweede zware dobber die we moeten verwerken op enkele weken tijd. Op 12 april moesten wij al afscheid nemen van onze ere-voorzitter Willy Hamerlinck. Het was de bedoeling Willy een waardig eerbetoon te geven op zijn Heusdenkoers. Maar het allerbelangrijkste nu is de strijd tegen het Coronavirus COVID-19 zodat we zo snel mogelijk ons normale leven kunnen hernemen.

Steun welkom

“Zoals elk jaar steunen wij een goed doel door de verkoop van onze miniatuur fietsjes, ook dit jaar willen wij dit doen. Deze kan je vanaf 11 mei kopen via www.heusdenkoers.be voor 10 euro. De opbrengst van deze mini bikes 2020 willen wij schenken aan het woonzorgcentrum Kouterhof te Heusden. We starten nog vandaag met de voorbereidingen voor volgend jaar. We hopen op een spetterende editie in 2021”.