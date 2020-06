Ongevallen op E17 in Destelbergen en Kalken: 37-jarige Hongaar overlijdt, snelweg na meer dan 9 uur opnieuw vrij Cedric Matthys en Kristof Pieters

04 juni 2020

07u58 194 Kalken/Destelbergen/Lokeren Op de E17 richting Kortrijk is donderdagochtend een 37-jarige Hongaar overleden. Drie vrachtwagens reden op elkaar ter hoogte van het parkeerterrein in Kalken. Het ongeval gebeurde in de staart van de file veroorzaakt door een eerder ongeval met vijf vrachtwagens in Destelbergen. Daar viel een zwaargewond slachtoffer.

“Als ik thuis ben, zal ik mijn vriend en kind eens goed vastpakken.” Een Nederlandse vrachtwagenchauffeur moet nog steeds wennen aan wat zich enkele uren geleden voor zijn ogen afspeelde.

Rond 6.50 uur reden ter hoogte van de verkeerswisselaar met de R4 in Destelbergen vijf vrachtwagens op elkaar in. De man zat in het derde voertuig en kwam ongeschonden uit ongeluk. “De vijfde in de rij had minder geluk”, zegt hij. “Zijn cabine is volledig verbrijzeld. Daarenboven vervoerde hij metalen platen. Bij het remmen schoof deze lading vooruit en raakte de man gekneld. Ik durfde niet gaan kijken, maar hoorde dat hij het levend zijn cabine is gekropen. Hij werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis.”

Tweede ongeluk

Door het ongeval sloot de politie de E17 in de richting van Kortrijk volledig af, maar net toen de takelaars aan hun werkzaamheden wilden beginnen, deed zich in de staart van de file een nieuw ongeluk voor. Ter hoogte van de snelwegparking in Kalken botsten nog eens drie vrachtwagens op elkaar in. Eén man, een 37-jarige Hongaar, overleefde de aanrijding niet. Door het incident moest alle verkeer de E17 in Lokeren verlaten, met grote files in de omgeving tot gevolg.

De snelweg was uiteindelijk meer dan negen uur volledig of gedeeltelijk versperd. Intussen is de weg weer vrij, de laatste rijstrook ter hoogte van Destelbergen werd kort na 16 uur vrijgemaakt.

Coronacrisis

Ook nu weer kunnen beide ongelukken gelinkt worden aan de werfzone rond de werken aan het viaduct in Gentbrugge. Die werken startten op 15 april. Sindsdien vonden 17 ongelukken plaats, waarvan verschillende met dodelijke afloop. Op enkele uitzonderingen na reden vooral in de files ten gevolge van de werken voertuigen op elkaar in.

Volgens commissaris Tom Iliano, federale wegpolitie Oost-Vlaanderen, heeft waarschijnlijk de coronacrisis een invloed. “Op de E17 is er normaal gezien heel wat verkeer, waardoor iedereen wat trager rijdt. De jongste weken zien we echter minder personenwagens op de weg, terwijl het vrachtverkeer opnieuw op gang komt. Minder verkeer zorgt voor een vlotte doorstroming. Blijkbaar profiteert vooral het internationale vrachtverkeer hiervan om het gaspedaal wat dieper in te duwen. De bestuurders rijden hier niet elke dag. Ze laten zich dan ook sneller verrassen door de nieuwe verkeerssituatie. Opletten is en blijft de boodschap.”

