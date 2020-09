Nieuwe wekelijkse marktdag op Heusdendorp start pas volgend jaar op Paasmaandag Didier Verbaere

23 september 2020

10u25 0 Heusden De nieuwe en wekelijkse markt in Heusden zal pas volgend jaar op Paasmaandag 5 april starten. Door de corona-crisis werd de start dit voorjaar uitgesteld.

“Door de coronacrisis werd de start van de wekelijkse markt in Heusden al eens uitgesteld van het voorjaar naar 31 augustus. Maar toen kwam er een nieuwe piek met nieuwe beperkende maatregelen. Omdat de coronacijfers momenteel stijgen, is de kans op een versoepeling van die maatregelen de komende weken zo goed als onbestaande. Daarom hebben we beslist om de eerste marktdag pas volgend jaar te organiseren”, zegt schepen Wim Raman.

Vanaf Paasmaandag 5 april 2021 kan je elke maandag boodschappen doen van 10 tot 17 uur op Heusdendorp. “Starten in het voorjaar heeft heel wat voordelen. Er kan nu worden gefocust op een veilige, positieve en lentefrisse start, met alle toeters, bellen én paasklokken. De eerste twee marktdagen vinden bovendien plaats tijdens de paasvakantie.”

Met een wekelijkse markt wil de gemeente het winkelen in eigen gemeente aanmoedigen. Niet alleen bij de 20-tal marktkramen, maar ook bij de lokale handelaars. “De markt moet uitgroeien tot een ontmoetingsplaats en het shoppen om de hoek bevorderen. Marktkramers en lokale handelaars slaan hiervoor de handen in elkaar. Zo komt er een spaaractie die boodschappen doen op de markt én bij de lokale handelaars beloont”, besluit Wim.