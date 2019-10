Nieuwe inwoners ontvangen: Destelbergen blijft gestaag groeien Didier Verbaere

15 oktober 2019

16u37 0 Destelbergen Op het gemeentehuis van Destelbergen werden de nieuwe inwoners ontvangen. Ze werden vooraf getrakteerd op een stevig ontbijt. Er daagden zo’n tweehonderd nieuwe inwoners op.

“De teller staat momenteel op 18.035 inwoners maar we blijven de jongste jaren gestaag groeien. Zo zijn er nog een aantal bouwprojecten in opbouw of op komst. Dus er is nog wat groeipotentieel. En neen, een fusie is niet aan de orde. Er zijn geen gesprekken lopende. We gaan uit van onze eigen sterkte”, zegt burgemeester Elsie Sierens (Open Vld). Na de rondleiding in het gemeentehuis volgde nog een afsluitende receptie in het sportcafé boven de sporthal van de gemeente.