Nieuwe carpoolparking voor 161 wagens, 12 vrachtwagens en fietsen aan oprit R4 Didier Verbaere

10 juli 2019

13u29 0 Destelbergen Op de Dendermondesteenweg in Destelbergen opende het gemeentebestuur en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) deze middag een gloednieuwe carpoolparking aan het op- en afrittencomplex van de R4. De parking heeft een overdekte fietsenstalling en biedt ook plaats aan 161 wagens en 12 vrachtwagens. Er zijn ook een aantal laadpalen voor elektrische wagens voorzien. Het AWV investeerde 900.000 euro in het project.

Jarenlang zorgden fout of slordig geparkeerde wagens en vrachtwagens op de Dendermondesteenweg voor overlast of gevaarlijke situaties. In 2013 kocht de gemeente een perceel van ongeveer 1 hectare landbouwgrond in de lus van de R4 om er samen met het AWV een gloednieuwe parking te realiseren. “Met deze parking moet het parkeerprobleem langs de steenweg tot het verleden behoren. En door te carpoolen dragen we ons steentje bij om de verkeersdruk op Vlaamse wegen te verminderen”, zegt burgemeester Elsie Sierens (Open Vld) van Destelbergen. Het AWV realiseerde ondertussen al 90 soortgelijke parkings in Vlaanderen met een capaciteit van 5.800 wagens. Binnenkort openen ook de carpoolparkings in Aalter en De Pinte.

Na de administratieve afhandeling kon het AWV begin februari starten met de aanleg van de parking die plaats biedt aan 161 wagens en 12 vrachtwagens. “Wij beheren de vrachtwagenparking. Ook deze is gratis te gebruiken met een badge maar enkel voorbehouden aan vrachtwagenchauffeurs uit de buurt. Het is dus niet de bedoeling dat bedrijven deze site als parkeerplaats voor hun vrachtwagens gaan gebruiken”, zegt schepen Michaël Vercruysen (Open Vld). Chauffeurs moeten zich registreren bij de gemeente en enkel een waarborg van 100 euro voor de badge betalen.