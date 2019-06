Natuurpunt verzet zich tegen verkaveling Safaribos Heusden Didier Verbaere

03 juni 2019

14u29 0 Destelbergen Natuurpunt Damvallei heeft bezwaar ingediend tegen de ontbossing en de verkaveling van het Domein Safari tussen de Reukenwegel en de Blauwesteenstraat in Heusden. Bouwpromotor NV Hovingen heeft een aanvraag ingediend om er acht luxevilla’s en drie zwembaden te bouwen. Een petitie hiertegen leverde al meer dan 7.800 handtekeningen op. Het openbaar onderzoek loopt nog tot morgen.

“Natuurpunt Damvallei protesteert met klem tegen de gevraagde volledige ontbossing van Domein Safari in Heusden. Vlaanderen is een van de bosarmste en meest verharde regio’s van Europa. De aanwezigheid van een oud loofbos, ongeacht de oppervlakte, heeft een onschatbare waarde voor iedereen. Destelbergen scoort op vlak van verharding en ruimtebeslag nu al hoger dan het Vlaamse gemiddelde (Betonrapport 2018). Laat ons dan ook het Safaribos koesteren”, meldt de natuurvereniging.

Domein Safari is een privéterrein dat deel uitmaakt van een groter geheel van oud bos in de omgeving van de Reukenwegel en de Prinsenkouter. De begroeiing bestaat uit oude zomereiken en tamme kastanjes, met in de ondergroei wilde lijsterbes, ruwe berk, vogelkers en veel braam. Het bos en de omgeving is het leefgebied van de afgebeelde boomklever, een koppel bosuilen, eekhoorns, buizerden, spechten en veel meer. Het domein zit volledig ingesloten tussen andere boskavels en tuinen.

“De ontbossing wordt aangevraagd met het oog op de bouw van 8 luxe-villa’s en 3 zwembaden. Het domein heeft op dat vlak al een voorgeschiedenis. De oorspronkelijke eigenaars vroegen 10 jaar geleden een verkavelingsvergunning en kregen te horen dat ze maximaal 2 villa’s, of 3 samen met het aanpalende, apart verkochte perceel, mochten bouwen. Het domein stond daarna een tijd te koop en andere kandidaat-ontwikkelaars kregen dezelfde boodschap en haakten af. Ook de nieuwe eigenaar NV Hovingen kreeg diezelfde boodschap, maar besloot toch zijn kans te wagen. Iedereen gelijk voor de wet lijkt ons maar rechtvaardig.”

“Met de plannen zoals ze nu voorliggen heeft men een luxueus privéproject voor ogen dat tegemoetkomt aan het welzijn van enkelen. Net zoals bij de geweigerde ontbossing van kasteelpark Ter Burcht stelt Natuurpunt Damvallei voor om delen van het domein een nieuwe functie te geven. Via een wandelpad of trage wegel zou het bereikbaar kunnen worden gemaakt voor buurtbewoners of voor mensen die een wandeling met de hond willen maken. Wie een bezwaar wil indienen kan dit nog doen bij de gemeente tot dinsdag 4 juni”, besluit Natuurpunt.