Na dodelijk ongeval: politie treedt op tegen rampfotografen Wouter Spillebeen

25 juli 2019

13u45 14 Destelbergen De politie van zone Rhode & Schelde treedt op tegen ramptoeristen die schokkende foto’s van zware ongevallen op sociale media plaatsen. Na het dodelijke verkeersongeval van zaterdagochtend in Destelbergen is een onderzoek geopend naar ongepaste facebookposts. De politie wijst op de impact voor de nabestaanden.

Nadat zaterdagochtend rond 8.30 uur een wagen met vier jongeren tegen een verlichtingspaal reed op de Dendermondesteenweg in Destelbergen, staken snel berichten en foto’s op sociale media de kop op. Passagier Jens Hamerlinck (20) kwam om het leven en een andere passagier verkeerde in levensgevaar, maar dat hield passanten niet tegen om foto’s te nemen.

“Terwijl de hulpdiensten nog bezig waren en zelfs voor ze ter plaatse waren, hadden rampfotografen al foto’s genomen”, volgens de politie, die een onderzoek startte nadat ze verschillende berichten te zien kreeg. Op enkele van de foto’s is het duidelijk dat de slachtoffers nog in de wagen zitten. “Met de pers werden ter plaatse duidelijke afspraken gemaakt en nageleefd, dus het is jammer dat er dan anderen zijn die toch zo’n dingen online plaatsen.”

Richtlijnen

Het onderzoek naar de ramptoeristen loopt nog, maar intussen wil de politie burgers sensibiliseren met de boodschap: ‘Rubbernecks’ en ‘ramptoeristenfotografen’, doe het niet! “Mensen zijn zich blijkbaar niet bewust van de gevolgen die hun posts kunnen hebben voor de nabestaanden van de slachtoffers”, zegt politiewoordvoerder commissaris Ronny Decuyper. Bovendien wordt de tussenkomst van de hulpdiensten erdoor verhinderd. Via haar facebookpagina verspreidde de politie verschillende richtlijnen.

De chauffeur die het ongeval van zaterdag veroorzaakte, is volgens de politie nog steeds aangehouden. De 19-jarige passagier uit Nazareth die in kritieke toestand verkeerde, is nog steeds in levensgevaar.