Na de 350 kaartjes is het tijd voor een feestje: Elza blaast haar 106 kaarsjes uit

Elza blaast haar 106 kaarsjes uit Didier Verbaere

04 december 2019

17u13 0 Destelbergen Elza Roels uit Destelbergen werd woensdag in de bloemetjes gezet in In Woon Zorg Centrum Kouterhof in Destelbergen naar aanleiding van haar 106de verjaardag. De oudste inwoonster van Destelbergen mocht op zondag 1 december 106 kaarsjes uitblazen.

De afgelopen weken kreeg ze ook meer dan 350 verjaardagkaartjes en tekeningen na een oproep van het verzorgend personeel en in onze krant. Het feestje deze namiddag stond in het teken van bloemen, waar daar is ze gek op.

Elza Roels genoot zichtbaar toen ze door haar zoon Daniël als een echte ster door een erehaag van verzorgend personeel de polyvalente zaal van het Kouterhof werd binnengeleid onder luid applaus. Ze wierp kushandjes en lachte bij elke gelukwens. Zo gaat Elza ook door het leven. Al lachend. “Elke dag content, is het beste medicament”, verklapte ze eerder haar geheim voor een lang en gezond leven. Elza kan terugblikken op een boeiend en intens leven als operazangeres. Ze kende ook verdriet met het verlies van twee echtgenotes. Maar toch blijft ze positief. “Je moet vooral niet te veel zagen in het leven. Al die oude zeuren hier, gooien we eruit”, lacht ze.

Naast geschenken van de gemeente en gelukwensen van het Koningshuis werd ze overstelpt met cadeautjes en kussen en knuffels van het personeel. Ze wordt er op handen gedragen. “Elza is altijd goedlachs en staat positief in het leven. Ze is graag onder de mensen en doet nog mee aan alle activiteiten. Ze is gek op Bingo en amuseert zich met de interactieve tafel. En ze leest nog alle dagen boeken”, zegt Marcella Hillaert van het animatieteam van het Kouterhof. En dus genoot Elza van de verjaardagtaart en de aandacht. “Tot volgend jaar”, wuift ze ons ten afscheid. Een opmerkelijke dame.