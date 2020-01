N-VA Destelbergen-Heusden schenkt 500 euro aan De Steijger voor De Warmste Week Didier Verbaere

09 januari 2020

11u42 1 Destelbergen N-VA Destelbergen Heusden schenkt de opbrengst van zijn eetfestijn naar aanleiding van De Warmste Week aan het centrum voor ambulante revalidatie De Steijger in de Kerkham. Zij kregen een cheque van 500 euro.

“De Steijger was het enige lokale initiatief van onze gemeente dat aan de actie van Studio Brussel meedeed. We zijn dan ook blij dat we hen hiermee een plezier kunnen doen”, zegt afdelingsvoorzitter Christ De Baere. Het Centrum voor Ambulante Revalidatie De Steijger heeft als maatschappelijk doel het vroegtijdig opsporen, de revalidatie en de pedagogische opvolging van kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis.

“De bijdrage, die verzameld werd tijdens ons jaarlijkse eetfestijn, zal gebruikt worden om de praktijkruimtes verder uit te breiden,” besluit gemeenteraadslid Hildegard Van Rompu.