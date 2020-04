Mondmaskers voor inwoners van Destelbergen en Merelbeke. Oosterzele en Laarne wachten af Didier Verbaere

24 april 2020

17u02 0 Destelbergen De gemeente Destelbergen bereidt de aankoop voor van 20.000 mondmaskers voor alle inwoners, personeel en leerkrachten. Ook Merelbeke koopt 10.000 mondmaskers voor kwetsbare inwoners. Laarne en Oosterzele wachten de beslissingen van de nationale veiligheidsraad af.

Heel wat gemeentes kopen momenteel al mondmaskers aan voor hun inwoners. “We willen niet zo ondoordacht te werk gaan en wachten op duidelijke instructies over de vereisten van de maskers. Maar een gespecialiseerde werkgroep is nu al volop bezig met de voorbereiding van de aankoop van 20.000 wasbare en dus herbruikbare mondmakers voor onze inwoners, onze personeelsleden en leerkrachten. En dit op basis van de wetenschappelijke en technische aanbevelingen van de experten. Begin volgende week zullen we bekendmaken hoe we de mondmaskers in Destelbergen zullen bedelen”, aldus het gemeentebestuur van Destelbergen.

Het lokaal bestuur Merelbeke plaatste een bestelling van 10.000 stoffen mondmaskers voor zijn inwoners bij Think Pink. De mondmaskers zullen half mei beschikbaar zijn bij de verschillende apotheken in Merelbeke. Alle Merelbekenaren van 65 jaar of ouder kunnen één gratis mondmasker afhalen. Inwoners die jonger zijn dan 65, maar behoren tot een risicodoelgroep, kunnen een gratis mondmasker afhalen op voorschrift van hun huisarts. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met een verzwakt immuunsysteem. Andere inwoners van Merelbeke kunnen de mondmaskers aankopen bij de Merelbeekse apotheken. De mondmaskers van Think Pink zijn wasbaar op 60 graden en kunnen 50 keer hergebruikt worden. Think Pink besteedt 80% van de opbrengst aan concrete projecten met kankerpatiënten en lokale ziekenhuizen.

Wachten op richtlijnen

In Laarne wordt ook nog even afgewacht. “De gezondheid van onze inwoners staat voorop, wees dus niet ongerust. We wachten op een duidelijke exitstrategie maar onderzoeken wél al de mogelijkheden van mondmaskers. Intussen blijven we inwoners ook oproepen om mee mondmaskers te maken voor zorgverleners via het stappenplan van de FOD Volksgezondheid”, zegt schepen Andy De Cock.

De gemeente Oosterzele doet een oproep aan alle inwoners van Oosterzele om zelf zoveel mogelijk mondmaskers te maken. De gemeente koopt de nodige materialen hiervoor aan en stelt ze ter beschikking. “Dit wordt gecoördineerd door een werkgroep van de gemeente, ondersteund door mensen uit de medische sector”, zegt schepen Elsy De Wilde. Burgemeester Johan Van Durme wil ook een gezamenlijke aankoop via de gemeentes van de politiezone met Melle, Merelbeke en Destelbergen.