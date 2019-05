Meer dan 3.200 handtekeningen tegen kappen ‘Safaribos’ in Heusden Didier Verbaere

31 mei 2019

19u47 2 Destelbergen Reeds meer dan 3.200 mensen hebben de petitie getekend om het Safaribos in Heusden te redden. Twee bouwpromotoren willen het bos in het voormalige recreatiedomein Safaripark tussen de Reukenwegel en de Blauwesteenstraat kappen om er acht villa’s te realiseren. Het openbaar onderzoek loopt tot 6 juni.

Het stuk grond in de wijk ‘Zandbergen’ op een oppervlakte van 7.000 vierkante meter ligt in woongebied. Er is momenteel een aanvraag ingediend voor de bouw van acht luxueuze villa’s waarvan sommigen met zwembad. Buurtbewoners startten een petitie om de bouw tegen te gaan of op zijn minst de invulling van het perceel te herbekijken.

“Een waardevol bos met tamme kastanjes en soms eeuwenoude zomereiken dreigt voor de bijl te gaan om de bouwwoede van op winst beluste bouwpromotoren te stillen. Die zijn bereid om 50.000 euro in het Vlaamse Boscompensatiefonds steken, om toch maar te mogen kappen. Maar waar en wanneer het Safaribos zal worden ‘gecompenseerd’ is onduidelijk”, aldus de buurtbewoners.

“Onze groene gemeente verliest haar groene karakter in snel tempo, terwijl de villa’s oprukken. Hebben we niet net meer bos nodig om onze klimaatdoelen te halen? En gaat het bosareaal er in Vlaanderen integendeel niet op achteruit, ondanks alle politieke lippendienst voor meer bos? Welnu, dat engagement begint hier en nu, bij iedere vierkante meter bos die we kunnen redden.”

Politiek draagvlak

Een eerdere bouwaanvraag voor het gebied werd al eens geweigerd door de gemeente. Oppositiepartij Sp.a zegt dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor zulke projecten. “Strikt juridisch gezien is dit inderdaad bouwgrond. Maar dit is het laatste stukje recreatiegrond in de wijk. We moeten ons als politici durven afvragen of we dit moeten verloren laten gaan? Of we de ruimtelijke ordening anders moeten inkleuren om dit te bewaren”, zegt Eddy Van De Walle (Sp.a). Het openbaar onderzoek loopt nog tot 6 juni. Bezwaar indienen kan via het gemeentelijk loket van Destelbergen.