Meer dan 10.000 handtekeningen, maar slechts 30 bezwaarschriften tegen kappen ‘Safaribos’ in Heusden Didier Verbaere

06 juni 2019

18u18 0 Destelbergen Een online petitie tegen het kappen van het Safaribos in Heusden werd uiteindelijk door 10.425 mensen ondertekend. Maar slechts 30 mensen dienden ook effectief en officieel bezwaar in tegen de bouwplannen van acht luxevilla’s in het voormalige recreatiedomein tussen de Reukenwegel en de Blauwesteenstraat.

Bouwpromotor NV Invimmo heeft een aanvraag ingediend om acht luxevilla’s en drie zwembaden te bouwen in het Safaribos in Heusden. Dat is een stuk grond van 7.000 vierkante meter in de wijk ‘Zandbergen’. Tegen deze plannen ontstond een storm van protest. Vooral op de sociale media dan. Een petitie voor het behoud van het bos leverde op anderhalve week meer dan 10.000 handtekeningen op. De termijn om officieel bezwaar in te dienen liep dinsdag af en daar was het protest al heel wat genuanceerder. Er kwamen een 30-tal bezwaren binnen op het gemeentehuis.

“Ik bewonder het engagement van de jeugd om te pleiten voor het behoud van het groene karakter van onze gemeente. Daar staan wij als bestuur ook achter. Maar je moet dit dossier wel in de juiste context plaatsen, want dit was pure stemmingmakerij op het internet. Het gaat hier om een bouwaanvraag in een woonzone. Dat is van een totaal andere orde als bijvoorbeeld het dossier van het Damslootmeer”, zegt burgemeester Elsie Sierens (Open Vld).

Project vooraf besmeurd

De bezwaarschriften worden momenteel door de gemeentelijke diensten verwerkt. Nadien zal de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, brandweer, het Agentschap Natuur en Bos en de dienst Erfgoed hun advies geven. Pas op 13 augustus moet het schepencollege haar standpunt kenbaar maken aan de bouwheer. Een vorig dossier werd reeds door de gemeente, en later ook door de deputatie, geweigerd. Toen ging het om de bouw van appartementen en was er te veel hinder door inkijk. Het huidige dossier gaat om villa’s in een bosrijke omgeving.

“We moeten ook het eigendomsrecht respecteren en zullen toezien op de goeie ruimtelijke ordening. Het is jammer dat dit project vooraf wordt besmeurd. We zullen dit in eer en geweten en op basis van de adviezen beslissen. Uiteraard zullen er een aantal bomen sneuvelen. Anders kan je niet bouwen. Maar het gaat om de bouw van woningen in een groen en residentieel kader. Het is dus niet zo dat het hele bos zal sneuvelen. En nogmaals, het gaat om woongebied en niet om natuurgebied”, besluit Elsie Sierens.