Mede-oprichter Fietsclub Admiraal Gino Verhelst (71) overleden Didier Verbaere

05 december 2019

22u33 0 Destelbergen Gino Verhelst uit Destelbergen is op 71-jarige leeftijd overleden. Hij was één van de stichtende leden van Fietsclub Admiraal. De begrafenisplechtigheid vindt plaats op zaterdag 7 december om 9 uur in het crematorium Westlede in Lochristi.

Gino Verhelst was gehuwd met Jeanine Van Holderbeke en overleed afgelopen zaterdag in het AZ Maria Middelares. Samen hebben ze twee kinderen en zes kleinkinderen. Hij was de zoon van de uitbaters van het populaire café Admiraal. Daar stichtte hij met vrienden de gelijknamige fietsclub.

“Halfweg de jaren ’70 gingen ze er vaak een eindje fietsen onder vrienden. Daaruit is Fietsclub Admiraal ontstaan. Gino was verantwoordelijk voor de uitrusting van onze leden en was een betrouwbaar en rustig bestuurslid waar je steeds op kon rekenen en een crème van een gast”, zegt medebestuurslid en één van zijn goeie vrienden Carlos De Stoop.