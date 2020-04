Maurits (94) overleefde de gruwel aan het front: “Maar door dit virus konden we geen passend afscheid nemen”

Destelbergen

Op het kerkhof van Heusden (Destelbergen) werd woensdag in alle stilte afscheid genomen van Maurits Raman (94). Een handvol familieleden en enkele vlaggendragers woonden er de plechtigheid bij van één van de laatste oud-strijders van WOII. Maurits overleefde de gruwel van het front in Polen. Maar hij huwde ook met zijn grote liefde Georgette, was meer dan 70 jaar muzikant en leefde nog een rijk leven. “Dat we door dit virus geen passend afscheid konden nemen, valt ons wel zwaar”, zegt zijn enige zoon Gaston (70). Hij schetst een mooi portret van het leven van zijn vader. “Hij was officieel geen corona-dode maar de hele situatie zal er toch geen deugd aan gedaan hebben.”