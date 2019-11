Martha Plaetinck viert 100ste verjaardag Didier Verbaere

25 november 2019

18u26 0 Destelbergen In het Woon Zorg Centrum Sint-Vincentius in Zaffelare werd maandag de 100ste verjaardag gevierd van Martha Plaetinck. Ze werd op 25 november 1919 geboren in Beervelde en woonde bijna haar hele leven in Destelbergen.

Martha Plaetinck werd geboren in het arbeidersgezin van metser Gustaaf en moeder Zulma op een kleine boerderij in Beervelde. Ze had ook nog een oudere broer Julien. De lagere school liep ze in Beervelde en ze behaalde goeie resultaten maar op haar 14de moest ze aan het werk. Ze werd verliefd op René Ongena, een vriend des huizes. Maar de Tweede Wereldoorlog doorkruiste hun trouwplannen. Uiteindelijk huwden ze in 1947 en twee jaar later werd hun enige zoon Freddy geboren.

Martha begon kort daarna een succesvolle winkel in dranken en zaden. “Ik heb toen goed geld verdiend”, knipoogt de 100-jarige. Haar man zaliger was een succesvol duivenmelker maar kon helaas nergens ‘neen’ tegen zeggen. In tal van cafés en duivenbonden mocht het koppel zaden leveren. Op een gegeven ogenblik waren ze lid van 27 verenigingen. Inclusief de verplichtingen van een jaarlijkse souper en traktaties. Uiteindelijk stopten ze met de handel en werd René ploegbaas in een textielfabriek in Gent. Ook Martha werkte er een aantal jaren in de vestiging in Destelbergen.

Toen haar vader overleed, kwam moeder Zulma inwonen tot aan haar dood in 1972. In 1989 verhuisde het koppel naar de ouderlijke woning van René in Haenhout in Destelbergen waar ze nog zeven jaar samen genoten van hun pensioen. Tot René helaas overleed. Ze woonde er nog enkele jaren zelfstandig met hulp van zoon Freddy maar ook hij kampte met ernstige gezondheidsproblemen. Bovendien overleed ook het enige kleinkind Peggy in 1998. In 2015 verhuisde Martha naar het Woon Zorg centrum waar ze met de beste zorgen omringd wordt. “Ze is nog steeds heel sociaal actief en er graag bij”, zegt het verzorgend personeel.