Marc Van Ranst fan van openlucht huwelijken in Destelbergen Didier Verbaere

31 mei 2020

16u35 53

Het eerste openluchthuwelijk in het Reinaertpark in Destelbergen kan ook op de goedkeuring rekenen van viroloog Marc Van Ranst. “Proficiat met dit initiatief”, antwoorde Van Ranst op een Tweet van burgemeester Elsie Sierens (Open Vld).

Destelbergen voltrekt sinds zaterdag huwelijken ook in openlucht in het Reinaertpark achter het gemeentehuis. “Veel gezonder en romantischer dan in een trouwzaal die door de vele ontsmettingsmiddelen ruikt naar een tandartspraktijk,” zegt burgemeester Elsie Sierens. Voor Björn en Karen, het eerste koppel dat zaterdag gebruik maakte van de openluchtplechtigheid, was het een droom die uitkwam.

En ook Marc Van Ranst noemt het een prima initiatief. Elsie Sierens tweette zaterdagavond de foto’s naar ‘lands bekendste virloog door en die reageerde met: “Schitterend gedaan. Waarom zou je nog naar binnen gaan voor een trouwceremonie wanneer het mooi weer is? Proficiat met dit initiatief! Destelbergen is in goeie handen!”