Man rijdt tegen verlichtingspaal, maar overleeft klap Cedric Matthys

27 december 2019

12u30 2 Destelbergen Bij een ongeluk op de Dendermondsesteenweg is vrijdagochtend rond half drie een wagen op zijn zij beland. De bestuurder, een 43-jarige man uit Gent, reed tegen een verlichtingspaal op het kruispunt met Reinaertweg. Hij overleefde de klap.

Volgens ooggetuigen reed de man al zwalpend tegen de paal. “Het slachtoffer is achteraf afgevoerd naar het ziekenhuis”, laat de politiezone Rhode & Schelde weten. “Er was niemand anders bij betrokken.” Of de man gedronken had, is voorlopig nog niet duidelijk. In het ziekenhuis werden de nodige testen gedaan. Die stalen worden momenteel onderzocht. De Dendermondsesteenweg was vannacht twee uur lang afgesloten.