Lozing grondwater voortaan verboden in Destelbergen Didier Verbaere

07 juli 2020

16u46 0 Destelbergen Het lozen van opgepompt grondwater van bouwwerven in de riolering wordt voortaan aan banden gelegd in Destelbergen.

“Bij sommige bouwwerven wordt grondwater uit de bodem gepompt en in de riolering geloosd, als infiltratie of lozen in een gracht niet mogelijk is. Het gemeentebestuur Destelbergen legt nu een aantal maatregelen op om in die situatie duurzamer om te gaan met grondwater”, meldt het lokaal bestuur.

“Water is een kostbaar goed, waar we zuinig moeten mee omspringen. Daarom willen we de verspilling van grondwater bij bronbemalingen aanpakken. Bij bouwwerven is het vaak nodig om via zogenaamde bronbemalingen grondwater uit de bodem te pompen. In veel gevallen wordt dit water gewoon in de riolering geloosd. In Destelbergen kan dit vanaf nu niet zomaar meer.”

Aannemers moeten voortaan trachten om het opgepompte water zo veel mogelijk te laten infiltreren in het terrein zelf. Is dat niet mogelijk, dan kan het opgepompte water worden geloosd in een gracht, beek of rivier. Pas als ook dat geen optie is, kan er worden geloosd in de riolering. Maar tegelijk moeten er op de locaties die zich daartoe lenen reservoirs worden voorzien waar buurtbewoners water kunnen aftappen voor eigen gebruik. En alle bronbemalingen moeten ook altijd sondegestuurd zijn. Dit betekent dat de pompen worden afgezet als het grondwaterpeil laag genoeg staat en pas weer worden aangezet wanneer het water te hoog komt te staan.