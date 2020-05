Loodzwaar bronzen beeld van Jan Desmarets gestolen uit voortuin: “Ook wandelaars en fietsers missen het beeld” Wouter Spillebeen Didier Verbaere

24 mei 2020

18u02 2 Destelbergen Een bronzen beeld van 250 tot 300 kilogram verdween uit de voortuin van Johan en Lucette uit de Eenbeekstraat in Destelbergen. Vermoedelijk namen dieven het in de nacht van zaterdag op zondag mee, maar hoe ze dat klaarspeelden, is de vraag. “Het beeld stond in de voortuin omdat mijn vader wilde dat iedereen er mee van kon genieten”, zegt dochter Birgit Hoeree.

Het bronzen beeld van de hand van kunstenaar Jan Desmarets staat al jaren in de voortuin bij Johan en Lucette. Daarvoor stond het even bij dochter Birgit. “We kennen de kunstenaar persoonlijk omdat hij goed bevriend is met onze buren”, vertelt de dochter. “Hij liet wel eens vallen dat we naar zijn atelier mochten komen. We zijn getuige geweest van hoe het brons gegoten werd en hoe het beeld tot stand kwam en als kind was ik daar echt van onder de indruk. Het is altijd iets speciaals geweest om zo’n beeld in onze tuin te hebben.”

Maar zondagochtend merkten de bewoners dat het beeld verdwenen was. Alleen wat bandensporen, vermoedelijk van een kar, blijven achter. “Het beeld weegt 250 tot 300 kilo, dat neem je niet zomaar mee”, weet Birgit. “Ook voor de politie is dat niet helemaal duidelijk. Het zal zeker niet met een brommer of een fiets geweest zijn, minstens met een lichte vrachtwagen. En met twee personen zal het ook al moeilijk op te tillen zijn. De dieven moeten georganiseerd geweest zijn.”

Omsmelten

Birgit lanceerde op sociale media een oproep naar eventuele getuigen van de diefstal. “Daarop kreeg ik al de reactie dat het raar is dat het beeld niet eerder gestolen is, omdat het altijd in de voortuin stond waar iedereen het kan zien. Maar mijn vader wilde dat net zo, hij wilde dat iedereen ervan kon genieten. Ook daarom is het zo’n zonde dat het weg is. Heel wat mensen uit de buurt, wandelaars en fietsers hebben me al laten weten dat ze het beeld echt zullen missen”, zegt Birgit.

Met de oproep naar getuigen hoopt Birgit de politie te kunnen helpen terwijl ze op zoek gaan naar de daders. Ook het parket is intussen ingelicht omdat het beeld een zekere waarde heeft. “We hebben aan de kunstenaar gevraagd om de juiste huidige waarde na te gaan, maar het zal in elk geval niet voor honderd euro verkocht worden. Er zijn maar negen stuks van gemaakt. Mogelijk willen de dieven het omsmelten, want zo’n beeld steel je niet om in je eigen tuin te zetten. Dan is er jammer genoeg nog één minder, en Jan kan er geen bij maken.”

Wie in de nacht van zaterdag op zondag verdachte handelingen zag in de Eenbeekstraat of meer weet over de locatie van het standbeeld, kan contact opnemen met de politie van zone Rhode & Schelde op het nummer 09 363 71 71.