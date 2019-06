Kunstroute doorheen Destelbergen langs 12 locaties Didier Verbaere

05 juni 2019

13u56 0 Destelbergen Destelbergen zet twee weekends lang haar lokaal, creatief talent in de kijker tijdens de Kunstroute op 8, 9, 15 en 16 juni. Kunstenaars stellen hun werk bij hen thuis, in hun atelier of andere locatie tentoon. Neem je fiets, volg de route en maak kennis met de vele kunstenaars en kunststijlen die Destelbergen rijk is.

Thema van de kunstroute dit jaar is ‘De kracht van water’, aansluitend bij het project Hoogtij van Regionaal Landschap Schelde-Durme. Naast beeldende kunst geniet je langs het traject ook van poëzie van dorpsdichter Pieter Viktor Kindt. Je kan de ateliers vrij bezoeken van 10 tot 12 en 14 tot 18 uur. Alle info en de route is te vinden in de folder die je kan afhalen op het gemeentehuis, in de bibliotheek, bij handelaars of op één van de twaalf locaties. Je vindt het plan ook digitaal op de site van de gemeente.