Kunnen Laurens en Joelle De Bock het gedrag van hun zoon Céril (5) voorspellen? Ontdek het in eerste aflevering van ‘Dat Belooft Voor Later’ Didier Verbaere

17 maart 2020

16u20 1 Destelbergen Céril De Bock (5) uit Heusden is samen met zijn ouders één van de drie gezinnen in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Dat Belooft Voor Later op VTM op woensdag 18 maart. Céril is het zoontje van Laurens de Bock, jarenlang profvoetballer bij Brugge en Leeds United en momenteel aan de slag in Nederland.

Hoe reageren 5- en 6-jarigen als ze op het plafond kunnen lopen? Of als ze de tijd kunnen stoppen? En lukt het ouders om het gedrag van hun zoon of dochter te voorspellen? De kijker ontdekt het samen met Staf Coppens in het nieuwe seizoen van Dat Belooft Voor Later. Kunnen Joelle en Laurens De Bock dit voorspellen?

Op locatie

Het nieuwe seizoen speelt zich niet meer af in de villa van Staf, maar hij neemt de kinderen mee naar zijn werk: bij VTM. Daar ontmoeten ze bijvoorbeeld ‘de grote baas’, die verdacht veel lijkt op… Sam Gooris. In andere afleveringen krijgt Staf hulp van Andy Peelman, Sam De Bruyn, Guga Baúl, Loïc Van Impe en broer Mathias Coppens. Hij neemt ze ook mee op uitstap naar allerlei spannende locaties.

De ouders zien hun oogappels terug in de spiksplinternieuwe studio van Dat Belooft Voor Later. Aan hen om te raden wat hun zoon of dochter in al die situaties doet. In de finale is de inzet net zoals in het eerste seizoen hoog, want daarin bepalen de 5- en 6-jarigen zélf hun prijs. Kiezen ze een reischeque voor het hele gezin of worden ze verleid door de kinderprijs?

Dat Belooft Voor Later komt in de plaats van het geplande The Best of Holland’s Got Talent. Beste Kijkers wordt vervangen door het tweede seizoen van Spitsbroers om 21.40. De opnames van Beste Kijkers worden preventief opgeschort om geen enkel risico te nemen in deze coronatijden voor de hoogzwangere presentatrice Nathalie Meskens, panelleden, crew en publiek. In de eerste aflevering kan je ook zien hoe de 5-jarige Matti uit Zoutleeuw (Vlaams-Brabant) samen met zijn ouders Laetitia en Wesley en de 6-jarige Jana uit Peer (Limburg) samen met haar ouders Nicole en Jeroen het ervan afbrengen.