Klaver 7 beslist pas half mei over organisatie Heusden Koers: "Maar misschien zorgt de nieuwe UCI kalender net voor een pak toppers". Didier Verbaere

15 april 2020

17u42 0 Destelbergen Wordt Heusdenkoers, het officieuze wereldkampioenschap der kermiskoersen, op dinsdag 11 augustus gereden? Wielercomité Klaver 7 wil pas half mei een beslissing nemen. “Maar als we de koers mogen organiseren, halen we misschien wel grote kleppers naar Heusden die zich willen voorbereiden voor de vijf monumenten dit najaar”, droomt Bart Clauwaert vooruit.

Heusdenkoers wordt normaal gezien op dinsdag 11 augustus beslecht. De kermiskoers lokt jaarlijks vele duizenden mensen naar de gemeente en kan steevast rekenen op grote namen op haar palmares. Maar door de coronacrisis is het nog niet zeker of de koers kan doorgaan. Dat zou opnieuw een klap zijn voor het wielercomité dat afgelopen weekend nog afscheid moest nemen van haar erevoorzitter Willy Haemerlinck.

“Maar ons papierwerk is klaar om de aanvraag in te dienen. We wachten de beslissingen van de veiligheidsraad af en de adviezen van het gemeentebestuur. Zal een koers met duizenden mensen langs het parcours wel mogen? En een zomerkermis met optredens waar het publiek dicht op elkaar staat? We hebben nog wel even tijd. Pas op 15 mei willen we een definitieve beslissing nemen”, zegt Bart Clauwaert van Wielercomité Klaver 7.

Grote kleppers?

“Als we de koers mogen organiseren, dan willen we die kunnen organiseren zoals ieder jaar. Dan willen we ons publiek een mooi peloton voorschotelen en onze VIPS en sponsors in de watten leggen. Anders hoeft het niet voor ons en slaan we liever een jaar over. Maar stel dat de koers doorgaat? Dan krijgen we misschien wel een pak toppers aan de start. De Ronde van Vlaanderen wordt dan misschien vlak voor of vlak na onze koer gereden. En dan gaan we de grote ploegen misschien wel naar Heusden kunnen lokken.“

“We hopen dan ook op de solidariteit van het peloton want onze sponsors beleven uiteraard geen goed jaar. Maar elke renner zal in die periode willen koersen. We kijken alvast uit naar de nieuwe wielerkalender van de UCI en nemen half mei onze beslissing”, besluit Bart.