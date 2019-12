Kinderen laten hun fantasie de vrije loop in de stad op pootjes Didier Verbaere

17 december 2019

15u04 0 Destelbergen In Destelbergen kan je tot 10 januari het resultaat bewonderen van het school- en bibliotheekproject met illustrator Jan Van Lierde. Samen met 190 kinderen van de verschillende basisscholen lieten ze hun inspiratie de vrije loop en bouwden ze elk hun ‘stad op pootjes’.

In oktober liet illustrator Jan Van Lierde de kinderen van het derde leerjaar van alle basisscholen kennis maken met zijn werk. Vanuit zijn nieuwe boek ‘Ben ik een kip’ liet hij iedere klas vervolgens een eigen ‘stad op pootjes’ bouwen. Het resultaat is verbluffend. Vanuit hun eigen denkwereld bouwden ze fantastische decors vol gekke dieren zoals een jachtaap, een leeuwanda, een olispinazie of een paaphaan. In het Jeugd en Gemeenschapscentrum aan de Koedreef kan je tien decors ontdekken die de kinderen eigenhandig in elkaar knutselden.

“Ik ben zwaar onder de indruk. Verbluffend hoe kinderlijk eerlijk een kind kan zijn en hoeveel inspiratie zij putten uit hun fantasiewereld. Het was de eerste maal dat ik zo’n grootschalig project leidde. De bedoeling was om dieren te combineren. Hoe zotter, hoe beter. En het resultaat is ronduit fantastisch”, zegt Jan. Te bewonderen tot 10 januari.