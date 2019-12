Kinderen Destelbergen ontvangen diploma Techniekacademie Didier Verbaere

12 december 2019

15u55 2 Destelbergen In Destelbergen ontvingen 37 deelnemers hun diploma van een geslaagde deelname aan de Techniek Academie.

De Techniekacademie is een initiatief dat kinderen van 10 tot 12 jaar onderdompelt in de wereld van techniek en STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics). In hun vrije tijd werden leerlingen uit het vijfde of zesde leerjaar uitgedaagd om problemen uit hun leefwereld op te lossen met techniek. Twee techniekmentoren stonden in voor de begeleiding van de kinderen. De Techniekacademie vond telkens plaats op woensdagnamiddag. Elke sessie duurde twee uur.

De kinderen werden uitgedaagd rond zes concrete projecten: ze maakten een periscoop, een memohouder, badproducten en een deurmatalarm, ze programmeerden een zelfrijdend wagentje, en bouwden een flatgebouw met windturbine. Ze gingen ook één keer op actief bezoek naar een bedrijf in de gemeente Destelbergen.