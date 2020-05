Karen en Björn zijn eerste openlucht-trouwkoppel in Reinaertpark: “Altijd onze grote droom geweest en dankzij corona komt die nu uit” Didier Verbaere

30 mei 2020

11u33 0 Destelbergen Karen Vandewaetere (37) en Björn Tanghe (39) gaven elkaar zaterdagochtend het ja-woord in Destelbergen. Dat deden ze als eerste koppel ooit in openlucht in het zonovergoten Reinaertpark achter het gemeentehuis. In hun bubbel met een 20-tal familieleden en vrienden.

Karen en Björn kennen elkaar al twintig jaar en het huwelijk was reeds lang voor de coronacrisis gepland. En dus gaven ze elkaar vandaag het ja-woord. Ook bij huwelijken zijn de regels versoepeld en sinds 18 mei mogen er dertig aanwezigen zijn tijdens de plechtigheid. Dus brachten het koppel de kinderen Robin, Brian, Mathew en Kayen, getuigen Wesley, Steve, Debby en Angelique en een groep familieleden en goeie vrienden mee.

Trouwen deden ze niet in het gemeentehuis maar in het zonovergoten groene Reinaertpark erachter. “We zijn blij dat de regels versoepeld zijn maar het blijft toch een moeilijke periode voor trouwkoppels. Met sociale afstand, weinig volk, geen receptie of feest. Daarom wilden we er een romantische en onvergetelijke toets aan geven”, zegt burgemeester Elsie Sierens (Open Vld). “Door alle ontsmettingsmiddelen lijkt de trouwzaal wel een tandartspraktijk. Met deze zonnige dagen, bieden we de koppels dus voortaan ook een huwelijk aan in openlucht. Het is ook veiliger en gezonder. Marc Van Ranst zou fier op ons zijn”, lacht burgemeester Elsie Sierens.

“We hebben dit afgetoetst bij VLABABBS, de Vlaamse instantie die bevoegd is voor de burgerlijke stand, en zij zien de site rond het gemeentehuis als een onderdeel ervan waar we dus ook officiële plechtigheden mogen voltrekken.

Grote droom komt uit dankzij Corona

Karen uit Waarschoot en Björn uit Gent waren zaterdag het eerste koppel dat in het huwelijksbootje stapte in openlucht en waren in de wolken. “Het was eigenlijk altijd onze grote droom om in openlucht te trouwen. Dankzij corona, kan dit nu. Of hoe iets negatiefs toch tot iets positief kan leiden”, zegt Björn. De onderhoudstechnieker bij Ivago en de zorgkundige van het woonzorgcentrum Kouterhof in Destelbergen kennen elkaar al twintig jaar en wilden het huwelijk niet langer uitstellen. “We zijn blij dat onze familie en beste vrienden er konden bijzijn. Het is plezant en uniek om te huwen in een park en dat grote feest geven we volgend jaar wel”, besluit Karen.