Julien (92) en Simonna (88) vieren 70ste huwelijksverjaardag: “Samen oud worden in de groentetuin” Didier Verbaere

19 september 2020

15u15 2 Heusden Julien (92) en Simonna (88) De Paepe vierden zaterdag in Heusden hun platina huwelijksverjaardag. Het koppel deelt al 70 jaar lief en leed en woont nog steeds gelukkig samen in haar ouderlijke woning.

Julien, geboren en getogen in Oordegem, was een trouwe klant in het café van Simonna’s tante in Gijzenzele. Daar liepen ze elkaar vaak tegen het lijf. “Hij kwam daar met een ander lief maar op een dag was ik met hem weg”, lacht Simonna. Zeventig jaar later delen ze nog steeds lief en leed samen. Julien was zijn hele leven chauffage technieker. Zij was huisvrouw.

Na hun huwelijk kreeg het koppel twee zonen: Freddy en Eddy. Zij zorgden voor vier kleinkinderen Tony, Aron, Vanessa en Jonas. En er zijn ook al drie achterkleinkinderen. Het geheim van een gezond en gelukkig lang huwelijk? “Weinig ruzie maken en nog steeds samen genieten in onze bloemen- en groentetuin. Als ik hem kwijt ben, dan vind ik hem altijd terug in zijn serre”, lacht Simonna. Proficiat!