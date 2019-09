Jubileumfeest en tentoonstelling 200 jaar Harmonie Heusden Didier Verbaere

04 september 2019

15u36 3 Destelbergen De Koninklijke Gemeente Harmonie (KOGH) van Heusden viert haar 200ste verjaardag met een groot volksfeest op het Kouterplein achter de kerk op zondag 8 september. In het Gemeentelijke Museum kan je terecht voor een uitgebreide expositie over 200 jaar harmoniemuziek in Heusden.

De Harmonie in Heusden werd opgericht in 1819. Dat wordt gevierd met een groot feest. Om 11 uur speelt de harmonie er een gratis aperitiefconcert. ’s Middags kan je aanschuiven voor de barbecue en vanaf 14 uur zijn er knotsgekke oude volksspelen en kan je de draak van Heusden bespringen. Er is ook koffie met gebak om 16 uur.

“Er loopt ook een tentoonstelling in het GeMuDes, het Gemeentelijk Museum van Destelbergen, over 200 jaar Harmoniemuziek in Heusden. Voor deze tentoonstelling deden wij beroep op Louis Gevaert, verbonden aan de Heemkundige kring “De Oost-Oudburg”. En we zochten en vonden oude stukken en instrumenten uit de verzamelingen van oud-muzikanten en sympathisanten en in de archieven”, zegt Luc Vandenbruaene, secretaris van de vzw KOGH. De expo loopt tot 14 oktober van maandag tot donderdag van 9 tot 15 uur en op zondag van 14 tot 17 uur. Of op afspraak. Info en reservatie voor de barbecue kan via www.kogh.be.