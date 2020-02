Journalist Manu De Bruyne wint CD&V-award Didier Verbaere

17 februari 2020

13u02 0 Destelbergen Journalist en fotograaf Manu De Bruyne werd tijdens het valentijnsontbijt van CD&V Destelbergen in de bloemen gezet als verdienstelijke inwoner.

“Het is intussen traditie om een CD&V-award uit te reiken aan een verdienstelijke inwoner van onze gemeente. Manu Debruyne, journalist van WegWijs, viel de eer te beurt. Hij slaagt er telkens in om het lokaal nieuws op een duidelijke en toegankelijke manier te brengen”, zegt Carolien Ongena, fractieleider van de partij.

Op het ontbijt was Sammy Mahdi te gast. De populaire voorzitter van Jong CD&V hield er een pleidooi om meer staatsmanschap te tonen in de nationale politiek, zoals zijn grote voorbeeld Jean-Luc Dehaene. Ook kersvers CD&V-voorzitter van Destelbergen Katrien Penne, werd in de bloemetjes gezet.