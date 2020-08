Jongeman (21) rijdt twee wagens naar schroothoop en vernielt winkelraam: “Zijn voertuig kwam een honderdtal meter verder tot stilstand” Cedric Matthys

17 augustus 2020

14u28 0 Destelbergen Op de Dendermondsesteenweg in Destelbergen heeft maandagochtend een 21-jarige Gentenaar een groot ongeluk veroorzaakt. De man reed in op een bestelwagen die vervolgens in het winkelraam van een broodjeszaak terechtkwam. Zaakvoerster Sabine Desmet (47) laat zich ondanks de tegenslag niet uit haar lood slaan. “Mijn winkel gaat zo snel mogelijk opnieuw open", zegt ze. “In mijn ramen zitten nu houten platen. Ik heb al gedacht om er met verf in het groot ‘OPEN’ op te schilderen.”

De winkelruit volledig vernield en haar bestelwagen klaar voor de schroothoop. Sabine Desmet (47) kon moeilijk geloven wat ze zag als ze maandagochtend uit haar raam keek. “Iets iets voor half vijf ‘s ochtends werd ik gewekt door een luide knal", zegt ze. “Blijkbaar was iemand de controle over het stuur verloren en recht tegen mijn wagen geknald. Zijn voertuig kwam een honderdtal meter verder tot stilstand, maar mijn auto kwam recht in mijn broodjeszaak terecht. Het glas is volledig verbrijzeld.” (lees verder onder de foto’s)

Lichte verwondingen

Hoe het ongeluk exact ontstond, wordt momenteel nog onderzocht. Volgens de politie reed de bestuurder, een 21-jarige Gentenaar, op de Dendermondsesteenweg in de richting van Beervelde toen hij vlak na het kruispunt met de Koedreef inreed op de wagen. “Hij zat samen met een andere inzittende in de auto", geeft commissaris Eric Vandeputte van de politiezone Rhode & Schelde mee. “Of de bestuurder alcohol had gedronken of drugs genomen, maakt deel uit van het onderzoek. Dat kunnen we bevestigen, noch ontkennen. Na het ongeluk werd één van de inzittenden met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. We lieten beide voertuigen takelen en de brandweer kwam langs om de rijbaan op te ruimen.” (lees verder onder de foto)

Hardrijders

Voor zaakvoerster Sabine Desmet is het ongeluk een stevige streep door haar rekening. De broodjeszaak bleef maandag nog een hele dag gesloten, maar Desmet wil de winkel zo snel mogelijk opnieuw openen. “Ik hoop morgen (dinsdag, nvdr.) terug op post te staan voor mijn klanten", zegt ze. “Al zal dat wel niet eenvoudig zijn. In mijn raam zitten nu houten platen. Niemand kan zien dat de zaak effectief open is. Ik heb al gedacht om met verf in het groot ‘OPEN’ op de platen te schilderen. We moeten voort.”

Desmet hoopt dat dit ongeluk mensen aan het denken zet. Hoewel de politie de bestuurder nog uitgebreid gaat verhoren, twijfel ze er niet aan dat overdreven snelheid een rol speelde. “Ze rijden hier als zotten”, zegt ze. “De jongste tijd is het aantal hardrijders toegenomen. Het kon niet anders dan ooit eens fout lopen. We hebben dan nog geluk dat het enkel bij materiële schade is gebleven. Het kon veel erger eindigen.”