Jonge ondernemers Nathan (20) en Jolien (22) openen ‘FrietHeus’ in Heusden Didier Verbaere

14 januari 2020

23u24 0 Destelbergen Nathan Van De Kauter (20) en Jolien Expeels (22) zijn de nieuwe eigenaars van de frituur op de Zandakkerlaan in hartje Heusden. Zij doopten de voormalige Frietshop op tot FrietHeus, een verwijzing naar friteuse en Heusden. Na een feestelijke opening voor buren, vrienden en familie maandagavond, was het dinsdag op hun eerste werkdag aardig druk in de nieuwe frituur.

Een eigen frituur was al jaren het doel van Nathan. Niet meteen iets wat je van een 20-jarige informaticastudent zou verwachten. “Als jobstudent werkte ik bij frituur Antoinne in Melle. Ik had zelfs plannen om zijn zaak over te nemen maar we grepen er net naast. Daarna werkte ik in een frituur in Lovendegem. In de gemeente van Jolien. De ambitie om voor mezelf te beginnen, liet me nooit los”, lacht Nathan. “In onze zoektocht kwamen we hier in Heusden terecht. We vielen meteen voor de robuuste en industriële stijl van het gebouw. De (voormalige) Frietshop heeft ook een prima ligging vlakbij het dorp en het uitgangsleven. We willen Heusden weer doen laten smullen van lekkere frietjes”, vult Jolien aan. Zij werkt nog parttime als zorgkundige in een instelling. Ondertussen helpt ook haar broer Gilles een handje mee in het FrietHeus.

Jonge ondernemers

“We willen ons als jonge ondernemers ook onderscheiden met een vegetarische kaart en later breiden we uit met schotels en huisbereide hamburgers. Maar aan de basis van een goudgele friet bakken in de helft rundvet en de helft plantaardige olie en goeie aardappelen raken we niet. De reacties zijn alleen maar positief. Al vragen we ook heel wat feedback zodat we kunnen bijsturen. De komende veertien dagen is er een gratis bokaaltje saus voor alle klanten en een waardebon voor een volgend bezoek. En we denken na over nieuwe acties en speciale gerechten”, besluit het koppel. FrietHeus is dagelijks open van 11.30 tot13.30 en 17 tot 22.30 uur en enkele gesloten op maandag.