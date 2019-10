Jan Van Lierde wordt illustrator voor bibliotheek Destelbergen Didier Verbaere

29 oktober 2019

13u41 0 Destelbergen Dit najaar haalt de bibliotheek van Destelbergen illustrator en animator Jan Van Lierde in huis. Met het project ‘Illustrator in residence’ wil de bibliotheek op regelmatige basis een open huis zijn voor creatief talent.

Jan studeerde ‘Animatiefilm’ aan het Ritcs in Brussel en werkte onder meer voor BBC en Ketnet. Recent ontwierp hij de figuren en decors voor ‘Polska Warrior’, een film in regie van Camiel Schouwenaar (winnaar van een Gouden Kalf voor beste Nederlandse kortfilm). Van Lierde debuteerde als illustrator van kinderboeken in 2003 met ‘Zon’ (tekst: Moniek Vermeulen). Ondertussen staan er al meer dan 50 kinderboeken op zijn naam.

Een typische werkwijze of techniek heeft Van Lierde niet. De keuze hangt af van de aard van de opdracht. Vaak werkt hij met acrylverf en Photoshop, soms simpelweg met een fijn pennetje en soms met een combinatie van beide technieken. Zijn laatste boek maakte Jan rechtstreeks op de iPad.

Beestige stad

In Destelbergen zet hij zijn schouders onder ‘Beestige stad’, een workshop voor kinderen van 6 tot 8 jaar. Vertrekkend vanuit zijn eigen werk en ervaring helpt Jan Van Lierde je om je ‘eigen’ dier te ontwerpen. Dat kan een dier zijn dat een beetje op jou lijkt of een dier dat uit je fantasie ontstaat. Op het einde van de workshop bouw je samen met Jan een maffe en fantasierijke stad waarin elk dier zijn plaatsje krijgt. En dit op woensdag 27 november van 15 tot 16 uur in Villa Tuur aan Axminsterhof 7. Deelname is gratis en hij zal er ook een raam van de bibliotheek onder handen nemen.